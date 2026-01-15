ING Group Aktie
Marktkap. 69,92 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,80 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen an vor den Zahlen der Bank zum vierten Quartal. Etwas höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2025 bis 2028 begründete sie mit etwas vorteilhafteren Kostentrends./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,83 €
|Abst. Kursziel*:
19,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|14:46
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|14:46
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|14:46
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets