ING Group Aktie

Marktkap. 69,92 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

14:46 Uhr
ING Group Overweight
ING Group
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,80 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen an vor den Zahlen der Bank zum vierten Quartal. Etwas höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2025 bis 2028 begründete sie mit etwas vorteilhafteren Kostentrends./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,83 €		 Abst. Kursziel*:
19,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

14:46 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 ING Group Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TraderFox Stocks in Action: Leonardo, ING Groep, Symrise, PVA Tepla und Fuchs.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Budgetplanung für Anleger: Wie man seine Finanzen realistisch aufstellt
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der ING Group-Aktie angepasst
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
