Um 18 Uhr live: Bitcoin 2026 - Durchbruch in den Mainstream? Chancen und Risiken für dein Portfolio

Krypto im neuen Jahr

Bitcoin zwischen Volatilität und Mainstream. Welche Chancen sich fürs Portfolio ergeben und wo Risiken klar begrenzt werden müssen, erfährst du im Webinar heute Abend ab 18 Uhr.

Bist du bereit, dein Depot winterfest zu machen? Bitcoin hat sich längst von der Nische zum digitalen Gold entwickelt und steht 2026 vor dem endgültigen Durchbruch in den Mainstream! Mit einer Marktkapitalisierung von 2.200 Milliarden US-Dollar und dem Sprung auf Platz 8 der wertvollsten Assets weltweit ist klar: Krypto ist kein Experiment mehr, sondern ein Muss für jedes moderne Portfolio. Am 29. Januar lernst du, wie du diesen Wendepunkt für dich nutzt. Experte Daniel Troester beleuchtet, warum US-Spot-ETFs und die steigende Akzeptanz die Spielregeln grundlegend verändert haben und wie du dich jetzt strategisch positionierst.

Das Jahr 2026 bringt ein spannendes Umfeld: Während die wirtschaftliche Unsicherheit anhält, stärken sinkende Zinsen und wachsende Geldmengen das Narrativ von Bitcoin als knappes, digitales Gut. Erfahre im Webinar, warum bereits über 50 % der institutionellen Investoren in Krypto investiert sind und wie du Bitcoin als effektiven Hedge gegen traditionelle Währungsrisiken einsetzt. Wir zeigen dir auf Basis harter Fakten, warum eine Haltedauer von über drei Jahren in der Vergangenheit immer zu positiven Renditen geführt hat - die perfekte Basis für deine langfristige Wertstabilität.

Im Webinar für Krypto-Einsteiger und -Fortgeschrittene wird eingeordnet, welche Chancen sich daraus für private und institutionelle Portfolios ergeben können - und wo klare Risiken liegen. Es geht um die Rolle von Bitcoin im modernen Portfolio, um realistische Szenarien für 2026 und darum, wie digitale Assets zur langfristigen Stabilität beitragen können, ohne die Gesamtstruktur aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Dein Experte im Webinar

Daniel "Loddi" Tröster ist Experte für Kryptowährungen mit über 15 Jahren Erfahrung in der traditionellen Finanzwelt. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der ökonomischen, technologischen und gesellschaftlichen Bedeutung digitaler Vermögenswerte, mit einem besonderen Fokus auf Bitcoin. Er bringt umfassende berufliche Erfahrung als Produktmanager für digitale Assets und digitales Geld bei der S-Payment GmbH (einer Tochter des Deutschen Sparkassenverlags) mit. Seit 2024 ist er bei der Boerse Stuttgart Digital als Principal Solutions Engineer tätig. In dieser Rolle treibt er die Integration und Adaption von Kryptoassets in der traditionellen Banken- und Finanzwelt maßgeblich voran. Darüber hinaus ist Daniel Tröster seit mehreren Jahren als Podcaster aktiv, mit einem inhaltlichen Schwerpunkt auf Bitcoin sowie dem bestehenden Geld- und Finanzsystem. Als Speaker hält er regelmäßig Vorträge auf Fachveranstaltungen, Events sowie bei Banken und Sparkassen und vermittelt dabei komplexe Zusammenhänge rund um digitale Vermögenswerte verständlich und praxisnah.