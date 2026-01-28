DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.261 +0,1%Euro1,1993 -0,4%Öl67,97 +0,4%Gold5.266 +1,7%
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt -- WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 -- Goldpreis im Fokus
Top News
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Heute im Fokus

Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt -- WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 -- Goldpreis im Fokus

aktualisiert 28.01.26 07:38 Uhr

Aroundtown: Unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel etwas schwächer.

Der DAX startete zum Auftakt etwas höher, gab die Gewinne im Verlauf aber ab und kam dann nur noch leicht vom Fleck. Dabei wechselte das deutsche Börsenbarometer einige Male das Vorzeichen. Schlussendlich ging er 0,15 Prozent tiefer bei 24.894,44 Einheiten aus dem Handel.
Der TecDAX rutschte ins Minus, nachdem er zum Start noch etwas zuleget hatte. Er verabschiedete sich 0,5 Prozent leichter bei 3.712,95 Stellen aus dem Handel.

Die am Morgen kurzzeitig übersprungene 25.000-er Marke blieb für den deutschen Leitindex im Blick, aber außer Reichweite.

"Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellte Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentierten die ersten beiden DAX-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda.

Top Themen

ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt
ASMLUS-ZinsentscheidWACKER CHEMIED-Wave QubitsUnitedHealthGameStopEuro

News-Ticker

Börsenchronik

