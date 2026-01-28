Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt -- WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 -- Goldpreis im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Dienstagshandel etwas schwächer. Der DAX startete zum Auftakt etwas höher, gab die Gewinne im Verlauf aber ab und kam dann nur noch leicht vom Fleck. Dabei wechselte das deutsche Börsenbarometer einige Male das Vorzeichen. Schlussendlich ging er 0,15 Prozent tiefer bei 24.894,44 Einheiten aus dem Handel.

Der TecDAX rutschte ins Minus, nachdem er zum Start noch etwas zuleget hatte. Er verabschiedete sich 0,5 Prozent leichter bei 3.712,95 Stellen aus dem Handel. Die am Morgen kurzzeitig übersprungene 25.000-er Marke blieb für den deutschen Leitindex im Blick, aber außer Reichweite. "Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellte Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten. Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentierten die ersten beiden DAX-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigten sich am Dienstag etwas höher. Der EURO STOXX 50 gewann zu Anfang und hielt sich im Handel weiter in der Gewinnzone. Er beendete den Handelstag 0,62 Prozent höher bei 5.994,59 Indexpunkten. Die neue Woche drehte sich vor allem um die Berichtssaison der Unternehmen. Den Auftakt im DAX machten Deutsche Bank und SAP, die ihre Quartalszahlen vorlegten. In den USA stehen unter anderem die Ergebnisse von Microsoft, Tesla und Apple im Fokus. Außerdem rückt am Mittwochabend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Blickpunkt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,83 Prozent bei 49.003,04 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite konnte unterdessen Gewinne einfahren und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 23.817,10 Punkten. An der Wall Street ließ sich zum Dienstagshandel ein uneinheitlicher Handel beobachten, nachdem sich die Stimmung besser entwickelte als viele Marktbeobachter erwartet hatten. Die Aktienampeln stehen überwiegend auf Grün - der marktbreite S&P 500 schaffte sogar ein neues Allzeithoch. Trotz geopolitischer Spannungen - etwa erneuter US-Zolldrohungen gegen Kanada - und politischer Unsicherheiten zeigten sich die Anleger an den Märkten weitgehend unbeeindruckt. Die Handelswoche war von geopolitischen und handelspolitischen Risiken geprägt, darunter der vorerst entschärfte Konflikt um Grönland sowie von Präsident Donald Trump zurückgenommene Strafzoll-Ankündigungen gegen mehrere europäische Länder. Im Zusammenhang mit innenpolitischen Spannungen hat die Eskalation um die tödlichen Schüsse von Bundesbeamten in Minnesota durch Immigrations- und Zollbehörden (ICE) für breite öffentliche und politische Debatten gesorgt; mehrere Proteste und Forderungen nach unabhängigen Untersuchungen laufen derzeit in den USA, nachdem Bundesagenten erneut einen US-Bürger in Minneapolis erschossen haben. Am Dienstag begann zudem die zweitägige Sitzung der US-Notenbank (Fed), bei der keine Änderung der Leitzinsen erwartet wird, was den Fokus der Marktteilnehmer auf Fed-Kommentare und Konjunkturdaten verstärkt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken