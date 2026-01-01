DAX24.890 ±-0,0%Est505.951 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1856 -0,3%Öl65,84 -0,7%Gold5.082 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konjunktur im Blick

Deshalb bleibt der Euro klar über 1,18 US-Dollar

26.01.26 08:11 Uhr
Euro-Dollar-Kurs: Darum bleibt der Eurokurs über 1,18 US-Dollar | finanzen.net

Der Euro hat sich zum Wochenstart deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar festgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2457 CNY -0,0237 CNY -0,29%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8676 GBP -0,0016 GBP -0,19%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,2442 HKD -0,0251 HKD -0,27%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,4200 JPY -0,9800 JPY -0,53%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1856 USD -0,0033 USD -0,28%
Charts|News

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1857 Dollar und damit etwas mehr als zum Wochenausklang. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,1742 Dollar festgesetzt.

Die neue Woche beginnt datenseitig mit der Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas für Deutschland. Zu Anfang des Jahres ist aus Sicht der Helaba mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen war und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert haben. Dies nähre die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik, wenngleich das Niveau vom Ifo-Index im langfristigen Vergleich aus Sicht der Bank noch niedrig ist.

/jha/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maslowski Marcin / Shutterstock.com, whitelook / Shutterstock.com