DAX24.884 -0,1%Est505.947 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,51 -2,2%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.295 +1,8%Euro1,1852 -0,3%Öl65,74 -0,8%Gold5.092 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Wegen Verunreinigungen

Danone-Aktie rutscht ab: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen

26.01.26 09:41 Uhr
Danone-Aktie: Vorsicht für Eltern: Danone ruft Babynahrung zurück | finanzen.net

Danone hat den Rückruf ausgewählter Chargen seiner Säuglingsnahrung angekündigt. Der Schritt erfolge in Übereinstimmung mit den Leitlinien mehrerer Lebensmittelsicherheitsbehörden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
64,98 EUR -1,98 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rückruf folgt auf eine Entscheidung der Behörden in Singapur von Anfang dieser Woche, den Verkauf einer von Danone im Stadtstaat hergestellten Babynahrungsmarke wegen möglicher bakterieller Verunreinigungen zu stoppen. Die Aktien des Konzerns brachen daraufhin scharf ein.

Wer­bung

Der Konzern erklärte, Routinekontrollen und gezielte Analysen hätten gezeigt, dass seine Produkte sicher seien und "alle geltenden Sicherheitsvorschriften vollständig erfüllen". Allerdings würden einige lokale Lebensmittelsicherheitsbehörden ihre Leitlinien derzeit anpassen.

"In diesem Zusammenhang wird Danone als verantwortungsbewusster Hersteller und zur Einhaltung der neuesten Richtlinien eine sehr begrenzte Anzahl spezifischer Chargen von Säuglingsnahrungsprodukten aus den Zielmärkten zurückziehen", teilte der Konzern mit, ohne die betroffenen Märkte zu nennen.

Danone war für eine weitere Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Die Bedenken bezüglich der Säuglingsnahrung von Danone folgen auf einen großangelegten Rückruf des Schweizer Konkurrenten Nestlé, der eigene Produkte aufgrund ähnlicher Befürchtungen hinsichtlich einer bakteriellen Kontamination zurückgezogen hatte.

Wer­bung

Die Danone-Aktie verliert in Paris zeitweise 3,55 Prozent auf 65,14 Euro.

Von Joshua Kirby

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Danone OverweightBarclays Capital
22.01.2026Danone BuyUBS AG
21.01.2026Danone OutperformBernstein Research
21.01.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Danone BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Danone OverweightBarclays Capital
22.01.2026Danone BuyUBS AG
21.01.2026Danone OutperformBernstein Research
21.01.2026Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
12.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
15.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen