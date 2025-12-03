DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Danone Aktie

76,34 EUR +0,46 EUR +0,61 %
STU
71,56 CHF +0,18 CHF +0,25 %
BRX
Marktkap. 49,21 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Danone S.A.
76,34 EUR 0,46 EUR 0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Für Danone sei die Situation noch schwieriger geworden./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
76,20 €		 Abst. Kursziel*:
8,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
76,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,72%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

