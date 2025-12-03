Danone Aktie
Marktkap. 49,21 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Für Danone sei die Situation noch schwieriger geworden./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
76,20 €
|Abst. Kursziel*:
8,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
76,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,72%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
