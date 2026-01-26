DAX 24.924 +0,0%ESt50 5.976 +0,3%MSCI World 4.539 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -0,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.776 -0,8%Euro 1,1887 +0,1%Öl 65,85 +0,2%Gold 5.084 +1,5%
Danone Aktie

65,80 EUR -0,56 EUR -0,84 %
STU
60,49 CHF -0,36 CHF -0,59 %
BRX
Marktkap. 43,63 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

11:46 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
65,80 EUR -0,56 EUR -0,84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe die Sicherheit und Qualität aller seiner Babynahrungsprodukte inklusive derer bestätigt, die zurückgerufen werden könnten, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend. Umfangreiche Tests hätten laut Danone keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, und bisher habe es auch keine Beschwerden von Verbrauchern gegeben. Namen der vom Rückruf betroffenen Marken habe Danone nicht genannt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 09:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,74 €		 Abst. Kursziel*:
44,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,38%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

11:46 Danone Buy UBS AG
26.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Danone Overweight Barclays Capital
