Danone Aktie
Marktkap. 43,63 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe die Sicherheit und Qualität aller seiner Babynahrungsprodukte inklusive derer bestätigt, die zurückgerufen werden könnten, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend. Umfangreiche Tests hätten laut Danone keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, und bisher habe es auch keine Beschwerden von Verbrauchern gegeben. Namen der vom Rückruf betroffenen Marken habe Danone nicht genannt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 09:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,74 €
|Abst. Kursziel*:
44,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,38%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|11:46
|Danone Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research