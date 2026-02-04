DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -1,6%Nas22.620 +0,3%Bitcoin56.990 -2,0%Euro1,1848 ±-0,0%Öl67,36 -1,8%Gold4.879 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Darum zeigt sich der Euro leicht erholt Darum zeigt sich der Euro leicht erholt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Vorläufige Zahlen

Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet

17.02.26 20:02 Uhr
Dürr-Aktie: Überraschender Gewinnsprung! | finanzen.net

Der Maschinenbauer Dürr hat die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
23,50 EUR 0,40 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Nettogewinn liege mit voraussichtlich rund 200 Millionen Euro über der Prognosebandbreite von 120 bis 170 Millionen Euro, teilte das SDAX-Unternehmen überraschend am Dienstag in Bietigheim-Bissingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zum einen habe sich das Tagesgeschäft gut entwickelt, zum anderen sei der Buchgewinn aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts höher ausgefallen als erwartet. Auch bei der Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten von 5,6 Prozent schnitt das Unternehmen etwas besser ab als mit 4,5 bis 5,5 Prozent angepeilt. Die Aktie legt im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,65 Prozent auf 23,15 Euro zu.

Wer­bung

Der Auftragseingang betrug knapp 3,9 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Planungen. Beim Umsatz hingegen blieb Dürr mit 4,17 Milliarden Euro knapp unter dem Zielkorridor von 4,2 bis 4,6 Milliarden Euro. Hier hatte das Management zuletzt ohnehin das untere Ende erwartet. Beim freien Mittelzufluss dürfte nun der obere Bereich der anvisierten Spanne von 100 bis 200 Millionen Euro erreicht werden. Weitere Details nennt Dürr am 5. März.

/men/he

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dürr

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dürr

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dürr AG

Nachrichten zu Dürr AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dürr AG

DatumRatingAnalyst
22.01.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
06.01.2026Dürr BuyWarburg Research
05.01.2026Dürr OutperformBernstein Research
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
08.12.2025Dürr OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Dürr BuyWarburg Research
05.01.2026Dürr OutperformBernstein Research
08.12.2025Dürr OutperformBernstein Research
05.12.2025Dürr BuyWarburg Research
02.12.2025Dürr BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Dürr HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
14.11.2025Dürr HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Dürr NeutralUBS AG
13.10.2025Dürr NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
08.01.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
01.03.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
28.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dürr AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen