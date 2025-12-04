UBS AG

Dürr Neutral

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 22,5 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. An seiner Einschätzung des Anlagenbauers ändere sich nichts./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 09:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

