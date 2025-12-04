Dürr Aktie
Marktkap. 1,45 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 22,5 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. An seiner Einschätzung des Anlagenbauers ändere sich nichts./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 09:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Neutral
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
22,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,15 €
|Abst. Kursziel*:
6,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|12:01
|Dürr Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
