Dürr Aktie

21,30 EUR
STU
Marktkap. 1,45 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

UBS AG

Dürr Neutral

12:01 Uhr
Dürr Neutral
Dürr AG
21,30 EUR
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 22,5 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. An seiner Einschätzung des Anlagenbauers ändere sich nichts./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 09:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr Neutral

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,15 €		 Abst. Kursziel*:
6,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

12:01 Dürr Neutral UBS AG
08.12.25 Dürr Outperform Bernstein Research
05.12.25 Dürr Buy Warburg Research
02.12.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

