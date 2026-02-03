DAX 24.944 -0,2%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.575 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.230 -2,8%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,78 +1,0%Gold 5.105 +1,6%
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Siemens Energy Aktie

158,40 EUR +5,85 EUR +3,83 %
STU
Marktkap. 135,06 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
NEU
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Siemens Energy AG
158,40 EUR 5,85 EUR 3,83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
158,60 €		 Abst. Kursziel*:
10,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
158,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
Analyst Name:
Christopher Leonard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:56 Siemens Energy Buy UBS AG
10:46 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:01 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:36 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

