DZ BANK

Evonik Halten

14:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe einen vorsichtigen ersten Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Unternehmen leide weiterhin unter einer schwachen Industrienachfrage./rob/edh/ag

