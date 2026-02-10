DAX 24.902 -0,3%ESt50 6.037 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,31 +1,8%Gold 5.085 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
16,06 EUR +0,22 EUR +1,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,99 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

DZ BANK

Evonik Halten

14:26 Uhr
Evonik Halten
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
16,06 EUR 0,22 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe einen vorsichtigen ersten Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Unternehmen leide weiterhin unter einer schwachen Industrienachfrage./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Halten

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
16,11 €		 Abst. Kursziel*:
-0,68%
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
16,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

10.02.26 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Evonik Hold Warburg Research
05.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Lukrative Evonik-Investition? MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik gewinnt am Mittwochmittag
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Vormittag fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
TraderFox Stocks in Action: Evonik, Symrise, AIXTRON, Rheinmetall und Nordex.
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
dpa-afx Aktien von Evonik und Symrise stark: Goldman optimistischer für Chemie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Evonik von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen