Evonik Aktie
Marktkap. 6,99 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe einen vorsichtigen ersten Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Unternehmen leide weiterhin unter einer schwachen Industrienachfrage./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Halten
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
16,11 €
|Abst. Kursziel*:
-0,68%
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
16,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Evonik Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
