SMC Research

The Naga Group Kaufen

11:44 Uhr
The Naga Group Kaufen

2025 war für NAGA nach Darstellung von SMC-Research noch ein Transformationsjahr im Nachgang zur Fusion mit CAPEX.com, jetzt könnten sich die erzielten Fortschritte aber in den Zahlen zeigen. Nach einem starken Jahresstart plane das Management eine deutliche Verbesserung von Umsatz und operativem Ergebnis. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Fortschritte im Börsenkurs überhaupt nicht gewürdigt und verortet den fairen Wert deutlich höher.

Im Nachgang zur Fusion mit CAPEX.com hatte das NAGA-Management laut SMC-Research zahlreiche Aufgaben zu bewältigen, die länger als geplant gedauert und das Jahr 2025 geprägt haben. Im Jahresverlauf seien umfangreiche Synergien gehoben worden, die Kosten reduziert und das Führungsteam um- und ausgebaut. Das alles vor dem Hintergrund schwieriger Märkte mit einer niedrigen Volatilität, was die Handelsaktivitäten der Kunden gebremst habe. Am Ende sei das Jahr mit einem Umsatz von 62,4 Mio. Euro (Vorjahr: 63,2 Mio. Euro) und einem EBITDA von 3,3 Mio. Euro (Vorjahr: 8,3 Mio. Euro) abgeschlossen worden, so dass die ursprünglichen Ziele für 2025 verfehlt worden seien.

Dessen ungeachtet habe das Unternehmen aber die Investitionen in die Plattform fortgesetzt und insbesondere die Realisierung von NAGA ONE vorangetrieben, um damit im laufenden Jahr in die Offensive gehen zu können. Außerdem seien die Marketingausgaben erhöht worden, was sich schon in einem deutlich zweistelligen Kundenwachstum (+38 Prozent) niedergeschlagen habe.

Damit sei die Basis für eine deutliche Steigerung der wichtigsten Kennzahlen gelegt worden. Dementsprechend plane das Management für 2026 einen Anstieg der Erlöse auf 68 bis 75 Mio. Euro und des EBITDA auf 10 bis 15 Mio. Euro an. Das verdeutliche bereits das Skalierungspotenzial der Plattform, die jetzt mit gezielten Investitionen in KI-Funktionalitäten noch gestärkt werde.

Die Analysten trauen es NAGA mit den nun inzwischen deutlich professionalisierten Strukturen und dem neuen Angebot NAGA ONE zu, die Trendwende zu schaffen und einen profitablen Wachstumspfad zu etablieren. Das spiegele ihr Modellergebnis wider, das mit 9,50 Euro je Aktie einen Wert deutlich oberhalb des aktuellen Börsenkurses zeige. Das Urteil bleibe auf dieser Basis „Speculative Buy“, wobei die spekulative Komponente insbesondere auf den hohen Einfluss des Kapitalmarktumfelds auf die Zahlen zurückzuführen sei.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.02.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.02.2026 um 18:30 Uhr fertiggestellt und am 18.02.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-18-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: The Naga Group Kaufen

Unternehmen:
The Naga Group AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

