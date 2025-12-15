DAX 23.961 +0,0%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 11,45 +2,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.080 +1,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 60,11 -0,9%Gold 4.329 -0,2%
The Naga Group Aktie

0,34 EUR ±0,00 EUR -0,87 %
STU
Marktkap. 81,47 Mio. EUR

SMC Research

The Naga Group Kaufen

08:35 Uhr
The Naga Group Kaufen
The Naga Group AG
0,34 EUR 0,00 EUR -0,87%
Die Geschäftsentwicklung der NAGA Group ist nach Darstellung von SMC-Research in 2025 unterplanmäßig verlaufen, was kürzlich eine Reduktion der Prognose erfordert hat. In 2026 soll mit NAGA One aber die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen. SMC-Analyst Holger Steffen traut dem Unternehmen die Trendwende zu, stuft das Szenario jetzt aber als spekulativ ein.

NAGA arbeite laut SMC-Research mit Hochdruck an einer Rückkehr auf den Wachstumspfad. Die Marketingaktivitäten seien im laufenden Jahr deswegen hochgefahren worden, was sich bereits in einer deutlichen Steigerung der neu für die Plattform gewonnenen Nutzer und der eröffneten Konten widerspiegele.

In einem Marktumfeld mit einer sehr geringen Volatilität in den Sommermonaten und zum Herbstanfang habe sich das aber noch nicht adäquat in den Handelsresultaten niedergeschlagen. Deswegen habe die Jahresprognose jetzt reduziert werden müssen. Statt eines Umsatzes von 74 Mio. Euro werden laut den Analysten nun 62 bis 66 Mio. Euro erwartet. Die dadurch fehlenden Deckungsbeiträge – bei fortgesetzten Investitionen in das Wachstumspotenzial – schlagen sich entsprechend deutlich im EBITDA nieder, für das nun 3 bis 6 Mio. Euro statt zuvor 12 Mio. Euro erwartet werden, so die Analysten.

Sie hatten wegen der schwierigen Rahmenbedingungen bereits mit unterplanmäßigen Resultaten gerechnet, die neue Prognose liege aber trotzdem ein Stück unter ihren Schätzungen, die sie daher abgesenkt haben.

Gleichwohl trauen sie dem Unternehmen aufgrund des fortgesetzten dynamischen Ausbaus der Nutzerbasis und dem weiteren Roll-out der Wachstumsstrategie – mit der weiterentwickelten Plattform NAGA One im Zentrum – in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Expansion mit steigenden Margen zu. Diese spiegele sich in ihrem Kursziel wider, das trotz einer Abwärtsrevision mit 11,30 Euro (zuvor: 14,00 Euro) weit über dem aktuellen Börsenkurs liege.

Die deutliche Prognoseabsenkung unterstreiche allerdings, dass eine Abhängigkeit von den Handelsaktivitäten an den Märkten bestehe, die durch die fortschreitende Diversifikation der Aktivitäten (etwa im Payment-Segment) noch nicht ausreichend abgefedert werde. Das erhöhe das Prognoserisiko, was die Analysten im Urteil „Speculative Buy“ abbilden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.12.2025 um 8:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.12.2025 um 18:00 Uhr fertiggestellt und am 18.12.2025 um 8:15 Uhr  veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-18-SMC-Comment-NAGA_frei.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: The Naga Group Kaufen

Unternehmen:
The Naga Group AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
0,32 €		 Abst. Kursziel*:
3.409,32%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
0,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3.204,09%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:35 The Naga Group Kaufen SMC Research
23.10.25 The Naga Group Kaufen SMC Research
18.08.25 The Naga Group Kaufen SMC Research
01.07.25 The Naga Group Kaufen SMC Research
27.05.25 The Naga Group Kaufen SMC Research
StockXperts NAGA: Rückkehr auf den Wachstumspfad soll 2026 gelingen NAGA: Rückkehr auf den Wachstumspfad soll 2026 gelingen
Aktien-Global NAGA: Rückkehr auf den Wachstumspfad soll 2026 gelingen
EQS Group EQS-News: The NAGA Group führt Reverse Stock Split zur Verbesserung der Wahrnehmung am Kapitalmarkt durch
EQS Group EQS-Adhoc: The NAGA Group passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 aufgrund anhaltend niedriger Volatilität und schwächerer Entwicklung zum Jahresende an
StockXperts NAGA: Neue Wachstumschancen durch SuperApp
Aktien-Global NAGA: Neue Wachstumschancen durch SuperApp
EQS Group EQS-DD: The NAGA Group AG: Michalis Mylonas, Erhalt von 2.500.000 Aktien im Rahmen einer Schenkung.
EQS Group EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Schenkung von 2.500.000 Aktien.
StockXperts NAGA: Zurück im Wachstumsmodus
EQS Group EQS-News: The NAGA Group Implements Reverse Stock Split to Enhance Capital Market Perception
EQS Group EQS-Adhoc: The NAGA Group AG adjusts guidance for financial year 2025 following continued low volatility and weaker year-end performance
EQS Group EQS-DD: The NAGA Group AG: Michalis Mylonas, Receipt of 2,500,000 shares as part of a donation.
EQS Group EQS-DD: The NAGA Group AG: Netcore Investments Limited, Donation of 2,500,000 shares.
EQS Group EQS-News: The NAGA Group AG Confirms Preliminary Results with 2025 Half-Year Report – Investments in Future Growth Shape Business Development
EQS Group EQS-News: The NAGA Group Launches NAGA ONE – The Unified Super App for Payments, Investing and Trading – and Expands AI Capabilities Across Its Platform
EQS Group EQS-News: The NAGA Group: Research updates from NuWays and SMC point to sustained growth with increasing profitability
EQS Group EQS-News: The NAGA Group AG Reports Preliminary H1 2025 Results – Revenues and EBITDA Growth Despite Higher Marketing Investments
