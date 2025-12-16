DAX 23.961 -0,5%ESt50 5.682 -0,6%MSCI World 4.350 -1,0%Top 10 Crypto 11,13 -2,7%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 73.067 -2,3%Euro 1,1741 -0,1%Öl 60,57 +2,9%Gold 4.342 +0,9%
Tokenisierung im Anmarsch: SEC sieht größte Transformation des Finanzsystems seit Jahrzehnten Tokenisierung im Anmarsch: SEC sieht größte Transformation des Finanzsystems seit Jahrzehnten
Oracle-Aktie tiefrot: Streit mit Blue Owl um die Finanzierung eines KI-Megarechenzentrums Oracle-Aktie tiefrot: Streit mit Blue Owl um die Finanzierung eines KI-Megarechenzentrums
Beiersdorf Aktie

94,64 EUR +1,36 EUR +1,46 %
STU
Marktkap. 20,55 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

21:26 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
94,64 EUR 1,36 EUR 1,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
94,82 €		 Abst. Kursziel*:
36,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
94,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,31%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

