Beiersdorf Aktie
Marktkap. 21,01 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Beiersdorf Sell
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
95,72 €
|Abst. Kursziel*:
-3,89%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
95,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,28%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
