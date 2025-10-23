DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
Beiersdorf Aktie

95,12 EUR -1,42 EUR -1,47 %
STU
Marktkap. 21,01 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

UBS AG

Beiersdorf Sell

12:01 Uhr
Beiersdorf Sell
Beiersdorf AG
95,12 EUR -1,42 EUR -1,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Sell

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
95,72 €		 Abst. Kursziel*:
-3,89%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
95,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,28%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

