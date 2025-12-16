DAX 24.117 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.959 -1,1%Euro 1,1718 -0,3%Öl 60,33 +2,5%Gold 4.312 +0,2%
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktie
93,58 EUR +0,30 EUR +0,32 %
STU
Marktkap. 20,55 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

UBS AG

11:11 Uhr
Beiersdorf AG
93,58 EUR 0,30 EUR 0,32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,1 Prozent und sieht sich damit über dem Konsens von 3,5 Prozent. Die Hamburger dürften damit ihre angepassten Ziele erreichen, schrieb er am Dienstagnachmittag. Für 2026 kappte sie ihre Wachstumsschätzungen wegen einer anhaltend gedämpften Entwicklung im Konsumentengeschäft. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien deutlich teurer als die der europäischen Branchenkonkurrenz./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
93,52 €		 Abst. Kursziel*:
-1,63%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
93,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,69%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

11:11 Beiersdorf Sell UBS AG
08:01 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
11.12.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

