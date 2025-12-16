Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,55 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,1 Prozent und sieht sich damit über dem Konsens von 3,5 Prozent. Die Hamburger dürften damit ihre angepassten Ziele erreichen, schrieb er am Dienstagnachmittag. Für 2026 kappte sie ihre Wachstumsschätzungen wegen einer anhaltend gedämpften Entwicklung im Konsumentengeschäft. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien deutlich teurer als die der europäischen Branchenkonkurrenz./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Sell
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
93,52 €
|Abst. Kursziel*:
-1,63%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
93,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,69%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets