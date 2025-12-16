DAX 24.056 -0,1%ESt50 5.703 -0,3%MSCI World 4.375 -0,4%Top 10 Crypto 11,65 +1,8%Nas 22.912 -0,9%Bitcoin 76.012 +1,7%Euro 1,1756 +0,1%Öl 59,84 +1,7%Gold 4.336 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
218,50 EUR -5,40 EUR -2,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,81 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

15:11 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
218,50 EUR -5,40 EUR -2,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
221,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
218,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

15:11 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
09.12.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Analyse im Fokus Heidelberg Materials-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet Heidelberg Materials-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Mittag auf rotes Terrain
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minusbereich
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag billiger
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im DAX
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net XETRA-Handel DAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Lending of 700,000 shares until 27/03/2026
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen