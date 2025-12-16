Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

15:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com