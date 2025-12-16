Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 39,81 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
221,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
218,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|15:11
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research