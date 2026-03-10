Fresenius Aktie
Marktkap. 27,2 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Das Nahost-Geschäft bringe weniger als ein Prozent der Konzernumsätze und die Energiekosten seien 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach einer Konferenz mit Investor Relations der Bad Homburger./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,28 €
|Abst. Kursziel*:
20,56%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,66%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.