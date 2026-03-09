DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 8,9990 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
Masterflex überzeugt mit Rekordwerten Masterflex überzeugt mit Rekordwerten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
47,93 EUR +0,38 EUR +0,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,32 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

UBS AG

Fresenius SECo Buy

08:11 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,93 EUR 0,38 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bad Homburger hätten nach dem vorsichtigen Ausblick im schwierigen Umfeld zuletzt geschwächelt, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er lobte den Konzern aber für sein besonders defensives Wachstum und sieht im Jahresverlauf für die Ziele noch Spielraum./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,77 €		 Abst. Kursziel*:
21,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,92%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:11 Fresenius Buy UBS AG
04.03.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
02.03.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
02.03.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag fester
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Meldepflichtiger nimmt Fresenius SE-Aktien ins Depot
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius: REJUVENATE in action – Delivering accelerated performance for long-term value creation; 2025 yet another year of strong delivery
EQS Group EQS-News: Fresenius Supervisory Board extends ahead of schedule CEO Michael Sen’s contract by five years --- Christian Pawlu to join Management Board for Fresenius Helios effective July 1, 2026
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Benzinga Uncovering Potential: Fresenius Medical Care&#39;s Earnings Preview
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen