Fresenius Aktie
Marktkap. 26,32 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 60 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bad Homburger hätten nach dem vorsichtigen Ausblick im schwierigen Umfeld zuletzt geschwächelt, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er lobte den Konzern aber für sein besonders defensives Wachstum und sieht im Jahresverlauf für die Ziele noch Spielraum./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,77 €
|Abst. Kursziel*:
21,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,92%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
