LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Ein neues Jahr, und wieder ein konservativer Ausblick", schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die Aktien der Bad Homburger blieben für ihn ein Kerninvestment - sie seien günstig für ihr attraktives Wachstums- und Gewinnpotenzial./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,34 €
|Abst. Kursziel*:
11,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
51,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:21
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
