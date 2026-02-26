Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

08:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Ein neues Jahr, und wieder ein konservativer Ausblick", schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die Aktien der Bad Homburger blieben für ihn ein Kerninvestment - sie seien günstig für ihr attraktives Wachstums- und Gewinnpotenzial./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT

