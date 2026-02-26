DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.311 +0,2%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,21 +0,4%Gold 5.180 +0,0%
Fresenius Aktie

51,10 EUR -0,08 EUR -0,16 %
STU
Marktkap. 28,78 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
WKN 578560

ISIN DE0005785604
ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF
Symbol FSNUF

Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

08:21 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
51,10 EUR -0,08 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Ein neues Jahr, und wieder ein konservativer Ausblick", schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die Aktien der Bad Homburger blieben für ihn ein Kerninvestment - sie seien günstig für ihr attraktives Wachstums- und Gewinnpotenzial./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,34 €		 Abst. Kursziel*:
11,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:21 Fresenius Overweight Barclays Capital
26.02.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
25.02.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
25.02.26 Fresenius Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Aktienempfehlung Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag freundlich
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net Fresenius-Aktie legt zu: Nach Gewinnplus weiteres profitables Wachstum angekündigt
dpa-afx ROUNDUP 3: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Kurs dreht ins Plus
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gesucht
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Fresenius ins Plus gedreht - Chartbild schnell korrigiert
dpa-afx WDH/ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht
dpa-afx ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht Börse
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius: REJUVENATE in action – Delivering accelerated performance for long-term value creation; 2025 yet another year of strong delivery
EQS Group EQS-News: Fresenius Supervisory Board extends ahead of schedule CEO Michael Sen’s contract by five years --- Christian Pawlu to join Management Board for Fresenius Helios effective July 1, 2026
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Benzinga Uncovering Potential: Fresenius Medical Care&#39;s Earnings Preview
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
