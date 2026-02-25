Aktienempfehlung

Deutsche Bank AG hat die Fresenius SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion die starken Zahlen und die klugerweise erreichbaren Ziele für 2026.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 51,56 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 8,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 162.519 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,3 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET



