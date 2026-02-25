DAX25.239 +0,3%Est506.191 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.863 +0,6%Euro1,1804 -0,1%Öl69,94 -1,5%Gold5.172 +0,1%
Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

26.02.26 12:07 Uhr
Was ist die Fresenius SE-Aktie wirklich wert? Deutsche Bank AG gibt die Antwort | finanzen.net

Deutsche Bank AG hat die Fresenius SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
51,10 EUR -0,08 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion die starken Zahlen und die klugerweise erreichbaren Ziele für 2026.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 51,56 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 8,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 162.519 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,3 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
12:06Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
25.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
25.02.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
25.02.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
