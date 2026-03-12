DAX 23.365 -1,0%ESt50 5.694 -1,0%MSCI World 4.346 -0,4%Top 10 Crypto 9,4795 +3,5%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.448 +2,0%Euro 1,1437 -0,7%Öl 102,5 +0,7%Gold 5.064 -0,6%
Fresenius Aktie

Marktkap. 26,58 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 53,60 auf 56,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Medizinkonzerns habe die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr mit Ergebnisüberraschungen und steigenden Zielen geschaffen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. In einem unsicheren Umfeld dürften die Anleger zudem von den Defensivqualitäten und der günstigen Bewertung der Aktie angezogen werden. /rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,57 €		 Abst. Kursziel*:
21,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,72%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:01 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
10.03.26 Fresenius Buy UBS AG
04.03.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
02.03.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Nachmittag ab
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius SE
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Verlusten
finanzen.net DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Meldepflichtiger nimmt Fresenius SE-Aktien ins Depot
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius: REJUVENATE in action – Delivering accelerated performance for long-term value creation; 2025 yet another year of strong delivery
EQS Group EQS-News: Fresenius Supervisory Board extends ahead of schedule CEO Michael Sen’s contract by five years --- Christian Pawlu to join Management Board for Fresenius Helios effective July 1, 2026
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Benzinga Uncovering Potential: Fresenius Medical Care&#39;s Earnings Preview
