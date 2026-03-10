DAX23.578 -0,1%Est505.754 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 +4,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.080 +3,0%Euro1,1462 -0,5%Öl100,1 -1,7%Gold5.094 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Verwerfungen am Energie- und Agrarmarkt: 3 Gründe warum The Andersons jetzt davon profitiert! Verwerfungen am Energie- und Agrarmarkt: 3 Gründe warum The Andersons jetzt davon profitiert!
Tesla-Aktie: Bank of America nimmt Bewertung wieder auf - mit optimistischem Kursziel Tesla-Aktie: Bank of America nimmt Bewertung wieder auf - mit optimistischem Kursziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,60 Euro - 'Overweight'

13.03.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,60 EUR -0,30 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 53,60 auf 56,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Medizinkonzerns habe die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr mit Ergebnisüberraschungen und steigenden Zielen geschaffen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. In einem unsicheren Umfeld dürften die Anleger zudem von den Defensivqualitäten und der günstigen Bewertung der Aktie angezogen werden. /rob/gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
08:01Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
10.03.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
04.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
02.03.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
10.03.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
04.03.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
02.03.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen