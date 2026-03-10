ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,60 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 53,60 auf 56,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie bleibt zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Medizinkonzerns habe die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr mit Ergebnisüberraschungen und steigenden Zielen geschaffen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. In einem unsicheren Umfeld dürften die Anleger zudem von den Defensivqualitäten und der günstigen Bewertung der Aktie angezogen werden. /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
