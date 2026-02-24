Fresenius Aktie
Marktkap. 29,13 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Richard Felton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Neutral
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
49,24 €
|Abst. Kursziel*:
1,54%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
49,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,30%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
