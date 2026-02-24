DAX 25.097 +0,4%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,5300 +4,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.566 +2,2%Euro 1,1782 +0,1%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.185 +0,8%
Fresenius Aktie

49,36 EUR -0,80 EUR -1,59 %
STU
Marktkap. 29,13 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Goldman Sachs Group Inc.

Fresenius SECo Neutral

09:31 Uhr
Fresenius SECo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
49,36 EUR -0,80 EUR -1,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Richard Felton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Neutral

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,24 €		 Abst. Kursziel*:
1,54%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
49,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,30%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

