Eni Aktie

23,89 EUR +0,89 EUR +3,87 %
STU
23,87 EUR +0,72 EUR +3,09 %
GVIE
Marktkap. 65,17 Mrd. EUR

KGV 18,72
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

17:26 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,89 EUR 0,89 EUR 3,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni angesichts einer Präsentation im Rahmen des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ölkonzern peile für 2026 eine Produktionssteigerung um 3 bis 4 Prozent an, was im Rahmen seiner Erwartung liege, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle Eni bis 2030 jährlich in diesem Wachstumsbereich bleiben, was über der Markterwartung von aktuell jährlich 2 Prozent liege./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
23,92 €		 Abst. Kursziel*:
-16,37%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,27%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

17:26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Eni Overweight Barclays Capital
11.03.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
Dow Jones Strom-Tochter Eni-Aktie steigt: Eni teilt Kontrolle von Plenitude mit Ares Eni-Aktie steigt: Eni teilt Kontrolle von Plenitude mit Ares
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsende
finanzen.net Freundlicher Handel: Am Dienstagnachmittag Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Eni SpA (E) is a Great Choice
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eni, Mitsubishi Electric and Societe Generale
Zacks Zacks.com featured highlights include Buenaventura Mining, Veeco Instruments, Blue Bird and Eni
Zacks Zacks.com featured highlights include Eni, Sanmina, FirstSun Capital, First American Financial and AXIS Capital
Zacks Is Eni (E) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
Zacks Eni SpA (E) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
Zacks Here's Why Eni SpA (E) is a Strong Momentum Stock
