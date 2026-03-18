Eni Aktie
Marktkap. 65,17 Mrd. EURKGV 18,72
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni angesichts einer Präsentation im Rahmen des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ölkonzern peile für 2026 eine Produktionssteigerung um 3 bis 4 Prozent an, was im Rahmen seiner Erwartung liege, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle Eni bis 2030 jährlich in diesem Wachstumsbereich bleiben, was über der Markterwartung von aktuell jährlich 2 Prozent liege./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
23,92 €
|Abst. Kursziel*:
-16,37%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
23,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,27%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|17:26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
