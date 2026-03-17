CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,38 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten wiesen auf einen starken Jahresauftakt von Ticketmaster und einen verhalteneren von CTS Eventim hin, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. So seien die Preise bei CTS Eventim im Januar und Februar stärker zurückgegangenen als noch im Schlussquartal 2025./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,75 €
|Abst. Kursziel*:
76,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,89%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|12:11
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK