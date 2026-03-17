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Symbol CEVMF

UBS AG

CTS Eventim Buy

12:11 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten wiesen auf einen starken Jahresauftakt von Ticketmaster und einen verhalteneren von CTS Eventim hin, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. So seien die Preise bei CTS Eventim im Januar und Februar stärker zurückgegangenen als noch im Schlussquartal 2025./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,75 €		 Abst. Kursziel*:
76,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,89%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

12:11 CTS Eventim Buy UBS AG
17.03.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.03.26 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
10.03.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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