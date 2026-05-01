Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 131,17 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Iberdrola nach Quartalszahlen von 18,00 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das "gute erste Quartal" des spanischen Versorgers und auch auf dessen angehobene Jahresziele. Wegen der Expansion im Netzbereich in attraktiven Märkten, der Stärke von Iberdrola bei Wachstumsthemen und der guten Erfolgsbilanz rechnet Eisenmann mit einem beständigen hohen Gewinnwachstum. Den Bewertungsaufschlag der Aktie jedoch hält er für "ungerechtfertigt hoch" und verwies zudem auf die unattraktive Dividendenrendite./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Iberdrola SA Verkaufen
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
19,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
19,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|14:21
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|14:21
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
