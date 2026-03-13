UBS AG

Befesa Buy

12:06 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Aussagen des Recyclers von Stahlstäuben und Salzschlacken zur Bearbeitungsgebühr für das Zink-Recycling seien positiver als zunächst angenommen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch. So könne das operative Ergebnis (Ebitda) davon mit etwa zehn Millionen Euro profitieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa