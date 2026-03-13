Befesa Aktie
Marktkap. 1,19 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Aussagen des Recyclers von Stahlstäuben und Salzschlacken zur Bearbeitungsgebühr für das Zink-Recycling seien positiver als zunächst angenommen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch. So könne das operative Ergebnis (Ebitda) davon mit etwa zehn Millionen Euro profitieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,42 €
|Abst. Kursziel*:
47,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,58%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|12:06
|Befesa Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|12:06
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
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