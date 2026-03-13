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UBS AG

Befesa Buy

12:06 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Aussagen des Recyclers von Stahlstäuben und Salzschlacken zur Bearbeitungsgebühr für das Zink-Recycling seien positiver als zunächst angenommen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch. So könne das operative Ergebnis (Ebitda) davon mit etwa zehn Millionen Euro profitieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,42 €		 Abst. Kursziel*:
47,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,58%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

12:06 Befesa Buy UBS AG
04.03.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 Befesa Buy UBS AG
02.03.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Befesa Buy UBS AG
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