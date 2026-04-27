UBS AG

Befesa Buy

12:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel Befesa 31,85 EUR -1,60 EUR -4,78% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa nach Quartalszahlen des Recyclingspezialisten mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe enttäuscht, und die Mitte der Ebitda-Jahreszielspanne liege 1,7 Prozent unter dem Konsens, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa