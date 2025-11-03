DAX 23.723 -1,7%ESt50 5.590 -1,6%MSCI World 4.383 -0,3%Top 10 Crypto 14,07 -1,0%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.222 -2,5%Euro 1,1510 -0,1%Öl 63,97 -1,3%Gold 3.996 -0,1%
Befesa Aktie

27,38 EUR -0,44 EUR -1,58 %
STU
27,28 EUR -0,60 EUR -2,15 %
GVIE
Marktkap. 1,15 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Deutsche Bank AG

Befesa Hold

11:36 Uhr
Befesa Hold
Befesa
27,38 EUR -0,44 EUR -1,58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Recyclingspezialisten habe sich merklich verbessert, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,22 €		 Abst. Kursziel*:
17,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,87%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

