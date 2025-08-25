DAX 24.133 -0,6%ESt50 5.396 -0,9%Top 10 Crypto 15,65 -1,3%Dow 45.282 -0,8%Nas 21.449 -0,2%Bitcoin 94.867 +0,0%Euro 1,1632 +0,1%Öl 68,06 -1,0%Gold 3.373 +0,2%
Befesa Aktie

Befesa Aktien-Sparplan
27,04 EUR -0,72 EUR -2,59 %
STU
27,94 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
GVIE
Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Deutsche Bank AG

Befesa Hold

10:41 Uhr
Befesa Hold
Befesa
27,04 EUR -0,72 EUR -2,59%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Intensivere Instandhaltungsmaßnahmen bremsten das Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,94 €		 Abst. Kursziel*:
14,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

10:41 Befesa Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.25 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

