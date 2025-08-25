Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Intensivere Instandhaltungsmaßnahmen bremsten das Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET

