DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Amphenol (APH): Rekordquartal und Dividenden-Boom – Ausschüttung wird um 52 % angehoben! Pivotal-Point Nachverfolgung Amphenol (APH): Rekordquartal und Dividenden-Boom – Ausschüttung wird um 52 % angehoben!
Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Befesa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Befesa Aktien-Sparplan
28,70 EUR -0,28 EUR -0,97 %
STU
26,55 CHF -0,60 CHF -2,21 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,17 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2H5Z1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1704650164

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

13:21 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
28,70 EUR -0,28 EUR -0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Recyclingspezialist habe im vergangenen Quartal die Erwartungen ebenso erfüllt wie mit dem nach unten hin präzisierten operativen Ergebnisausblick (Ebitda), schrieb Olivier Calvet in seinem am Donnerstagabend vorliegenden Rückblick./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,56 €		 Abst. Kursziel*:
54,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,31%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

13:21 Befesa Buy UBS AG
30.10.25 Befesa Buy UBS AG
30.10.25 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Befesa Buy UBS AG
27.10.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

dpa-afx Drittes Jahresviertel Befesa-Aktie schwächeln trotz Gewinnsprung Befesa-Aktie schwächeln trotz Gewinnsprung
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
EQS Group EQS-News: Befesa erzielt starkes Q3-Ergebnis: Bereinigtes EBITDA steigt um 27 %, Nettogewinn um 318%
finanzen.net Ausblick: Befesa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün
finanzen.net Experten sehen bei Befesa-Aktie Potenzial
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Befesa zu myNews hinzufügen