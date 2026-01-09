In eigener Sache

Wichtige Anpassung im Januar 2026: Wir führen finanzen.net und unseren Broker finanzen.net ZERO noch enger zusammen - für mehr Komfort, höhere Sicherheit und neue Funktionen.

Im Januar führen wir schrittweise ein gemeinsames Login für finanzen.net und finanzen.net ZERO ein - als "Single-Sign-on".

Damit führen wir unser Börsenportal der finanzen.net GmbH und unseren Bro­ker der finanzen.net zero GmbH noch enger zusammen - für mehr Komfort, höhere Sicherheit und neue Funktionen, die Dein finanzen-Leben einfacher machen.

Deine Vorteile auf einen Blick



1. Ein Login für beide Welten Künftig meldest Du Dich auf finanzen.net und finanzen.net ZERO bequem mit denselben Zugangsdaten an. Du kannst Dich auch wahlweise über Google oder Apple anmelden.

2. Neue Funktionen Auf finanzen.net stehen Dir zukünftig exklusive ZERO-Services zur Verfügung, an denen wie bereits arbeiten - etwa eine smarte Portfolio-Analyse, Trading-Funktionen und mehr .

3. Mehr Sicherheit Modernste und aktuellste Sicherheitsstandards schützen Deine Daten und Dein Vermögen.

Im Zuge der Umstellung wirst Du als finanzen.net-Nutzer den gemeinsamen Login einrichten. Dazu musst Du ein neues, sicheres Passwort vergeben, das künftig für beide Plattformen gilt.

Wichtig: Das neue Login-System wird schrittweise ausgerollt.

Wenn Du bereits einen ZERO-Account hast, benötigst Du kein neues Passwort. Verwende künftig einfach Deine sicheren ZERO-Zugangsdaten auch zum Login auf finanzen.net.

So läuft die Umstellung ab

Ab 12. Januar beginnen wir damit, bestehende finanzen.net-Nutzer schrittweise auf das neue Login-System umzustellen. Das heißt, nicht alle Nutzer sind zeitgleich an der Reihe. Einige Nutzer können direkt starten, andere erst ein paar Tage später.

Wenn Du an der Reihe bist und Du Dich das nächste Mal einloggst, durchläufst Du einen kurzen Dialog:



1. Gib im finanzen.net Login-Dialog Deine E-Mail-Adresse und ggf. Dein Passwort ein, um den Prozess zu starten.

2. Beantworte ggf. die Frage, ob Du bereits einen finanzen.net zero Account hast. Falls ja , loggst Du Dich im folgenden Dialog in Deinen ZERO-Account ein und richtest damit das gemeinsame Login (via Single-Sign-on) ganz einfach ein - fertig. Ab sofort loggst Du Dich auf finanzen.net stets mit deinen bestehenden finanzen.net ZERO Zugangsdaten ein. Falls nein , erstellst Du zunächst ein neues, sicheres Passwort. Diese Anpassung und die Erstellung Deines Nutzeraccounts bei finanzen.net ZERO bestätigst Du anschließend in einer separaten E-Mail - fertig. Damit ist dein Single-Sign-On eingerichtet und ein kostenloser Nutzeraccount bei finanzen.net ZERO angelegt. Ab jetzt loggst Du Dich auf dem finanzen.net Portal mit Deinem neuen Passwort ein und kannst schon bald die neuen ZERO-Services direkt auf finanzen.net nutzen. Ein vollständiges Bro­kerage-Konto bei ZERO ist dafür nicht erforderlich, kann aber jederzeit mit einem einfachen Schritt in wenigen Minuten erledigt werden.

Nun kannst Du das gemeinsame Login (via Single-Sign-on) und den geschützten Bereich von finanzen.net nutzen - inklusive Deiner Musterdepots, Watchlists und der neuen Funktionen.

Hinweis: Je nachdem, ob Du bereits einen Kundenaccount bei finanzen.net ZERO besitzt, ob dieser unter derselben oder einer abweichenden E-Mail-Adresse eingerichtet ist, oder ob Du das Social Login via Google oder Apple nutzt, kann der Prozess zur Einrichtung des gemeinsamen Login (via Single-Sign-on) von den oben beschriebenen Standardprozessen abweichen.

Wichtig zu wissen

Das neue Login basiert auf einem Single-Sign-on-System der finanzen.net zero GmbH, mit dem Du zukünftig finanzen.net und finanzen.net ZERO mit denselben Zugangsdaten nutzen kannst.

Für Dich entstehen keine Kosten .

Wir legen im Rahmen der Umstellung - sofern erforderlich - einen kostenlosen Nutzer-Account bei der finanzen.net zero GmbH an, damit Du neue Funktionen auf finanzen.net nutzen kannst. Ein vollständiges Brokerage-Konto ist dafür nicht erforderlich. Mit einem einfachen Schritt kannst du diesen aber im Rahmen der Umstellung in wenigen Minuten anlegen.

Rechtliche Hinweise

Für den finanzen.net Nutzeraccount gelten die aktualisierten Nutzungsbedingungen der finanzen.net GmbH, für den finanzen.net zero-Nutzeraccount die Nutzungsbedingungen der finanzen.net zero GmbH.



Informationen zur Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten findest Du in den Datenschutzbedingungen der finanzen.net GmbH und den Datenschutzbestimmungen der finanzen.net zero GmbH.

Mit Klick auf den entsprechenden Button im Anmeldeprozess:



begründest Du das kostenlose Vertragsverhältnis mit der finanzen.net zero GmbH für die Einrichtung und den Betrieb Deines ZERO-Nutzeraccounts und

richtest gleichzeitig den neuen Single-Sign-on (gemeinsames Login) für beide Plattformen ein.

Deine Fragen, unsere Antworten

Alle wichtigen Informationen zur Umstellung findest Du in unseren Fragen & Antworten zum neuen Login: Hier geht’s zu unseren FAQs im Help Center

Kurz zusammengefasst

Mit dem neuen gemeinsamen Login integrieren wir finanzen.net und finanzen.net ZERO noch stärker - für mehr Komfort, höhere Sicherheit und neue Funktionen, die Dein finanzen-Leben einfacher machen.

finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

