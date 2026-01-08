DAX 25.212 +0,3%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.506 +0,5%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.622 +0,6%Bitcoin 78.106 +0,1%Euro 1,1626 -0,3%Öl 63,36 +1,1%Gold 4.511 +0,8%
Roche Aktie

365,60 EUR +1,20 EUR +0,33 %
FSE
340,90 CHF +1,50 CHF +0,44 %
SWX
Marktkap. 289,09 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Bernstein Research

Roche Outperform

16:06 Uhr
Roche Outperform
Roche AG (Genussschein)
365,60 EUR 1,20 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 327 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Diagnostik-Sparte des Pharmakonzerns sei an einem vielversprechenden Wendepunkt angekommen, schrieb Justin Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind lieferten drei neue, größentechnisch skalierbare Technologien, die auch noch hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber hätten. Zugleich verbessere sich die Produktivität in der Pharmaforschung/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
400,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
340,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
340,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,34%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
328,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

16:06 Roche Outperform Bernstein Research
08.01.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
05.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

