Roche Aktie
Marktkap. 289,09 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 327 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Diagnostik-Sparte des Pharmakonzerns sei an einem vielversprechenden Wendepunkt angekommen, schrieb Justin Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind lieferten drei neue, größentechnisch skalierbare Technologien, die auch noch hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber hätten. Zugleich verbessere sich die Produktivität in der Pharmaforschung/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
400,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
340,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
340,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,34%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
328,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|16:06
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:06
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:06
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|19.11.25
|Roche Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)