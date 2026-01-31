DAX 24.724 +0,8%ESt50 5.971 +0,4%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 65,95 -6,7%Gold 4.772 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
383,35 EUR +1,70 EUR +0,45 %
FSE
352,10 CHF +1,40 CHF +0,40 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 304,68 Mrd. EUR

KGV 20,62 Div. Rendite 2,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

DZ BANK

Roche Kaufen

13:41 Uhr
Roche Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
383,35 EUR 1,70 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Roche von 324 auf 395 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Pharma-Sparte hat den großen, nahezu parallelen Patentablauf von gleich drei umsatzstarken Krebsantikörpern souverän weggesteckt, während die Diagnostik-Sparte weiterhin unter dem chinesischen (Zwangs-)Rabattprogramm leidet, schrieb Elmar Kraus am Montag in seinem Resümee der Geschäftszahlen. "Für die Pipeline steht 2026 eine Vielzahl wichtiger Meilensteine an."/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Kaufen

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
351,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
352,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
346,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

13:41 Roche Kaufen DZ BANK
13:36 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Roche Buy UBS AG
30.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Unter der Lupe Januar 2026: So schätzen Experten die Roche-Aktie ein Januar 2026: So schätzen Experten die Roche-Aktie ein
finanzen.net SIX-Handel: SMI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Nachmittag freundlich
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich fester
finanzen.net Handel in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI freundlich
finanzen.net Roche Aktie News: Roche verbilligt sich am Freitagmittag
Benzinga Roche Sees Steady 2026 Growth As Key Drugs Post Double-Digit Gains
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen