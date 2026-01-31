DAX 24.724 +0,8%ESt50 5.971 +0,4%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 65,95 -6,7%Gold 4.772 -1,9%
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
KION GROUP Aktie

59,30 EUR +0,05 EUR +0,08 %
STU
Marktkap. 7,83 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
Bernstein Research

KION GROUP Outperform

13:36 Uhr
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain rechnet mit soliden Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Eine positive Überraschung habe es im Schlussquartal allerdings wohl nicht gegeben, schrieb er am Donnerstag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Outperform

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
59,20 €		 Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
59,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,30%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

13:36 KION GROUP Outperform Bernstein Research
29.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
29.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
26.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Experteneinschätzungen KION GROUP-Aktie: Experten empfehlen KION GROUP im Januar mehrheitlich zum Kauf KION GROUP-Aktie: Experten empfehlen KION GROUP im Januar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX freundlich
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging Kion Group (KIGRY) This Year?
Zacks Kion Group (KIGRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
