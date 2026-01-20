DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -2,2%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.063 +1,5%Euro1,1855 -0,3%Öl66,31 ±0,0%Gold5.075 +1,9%
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro

26.01.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
63,10 EUR -1,90 EUR -2,92%
News|Analysen


NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 63 auf 51 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Hoffnung werde nun von der Realität abgelöst, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend. Mit dem starken Lauf der Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik sei eine Geschäftserholung in Deutschland und Europa vorweggenommen worden, die sich in schwachen Daten bisher nicht zeige. Auch die Auftragslage im Bereich Automatisierung drohe sich zu normalisieren. Ferhani setzte für die Aktien nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
08:01KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026KION GROUP BuyWarburg Research
20.01.2026KION GROUP BuyUBS AG
15.01.2026KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
14.01.2026KION GROUP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.01.2026KION GROUP BuyWarburg Research
20.01.2026KION GROUP BuyUBS AG
15.01.2026KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
14.01.2026KION GROUP OverweightBarclays Capital
12.01.2026KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025KION GROUP HaltenDZ BANK
30.10.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01KION GROUP UnderperformJefferies & Company Inc.
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

