KION GROUP Aktie

Marktkap. 8,88 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 74,20 auf 73,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte im vierten Quartal etwas schwächer abgeschnitten haben als der Konsens erwartet, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Fürs neue Jahr ist der Experte allerdings optimistischer und rechnet auch mit einer Bestätigung des Margenziels für 2027./rob/niw/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,15 €		 Abst. Kursziel*:
13,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,24%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

19:06 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 KION GROUP Buy UBS AG
08.12.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

Dow Jones Seit Juli 2023 KION-Aktie in Rot: Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029 verlängert KION-Aktie in Rot: Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029 verlängert
dpa-afx Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029
EQS Group EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur KION GROUP-Aktie
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging Kion Group (KIGRY) This Year?
Zacks Kion Group (KIGRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
