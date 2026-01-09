KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,88 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 74,20 auf 73,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte im vierten Quartal etwas schwächer abgeschnitten haben als der Konsens erwartet, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Fürs neue Jahr ist der Experte allerdings optimistischer und rechnet auch mit einer Bestätigung des Margenziels für 2027./rob/niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
65,15 €
|Abst. Kursziel*:
13,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,24%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|19:06
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
