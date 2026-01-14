DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
US-Zollkonflikt: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Profil

KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
61,75 EUR -1,40 EUR -2,22 %
STU
Marktkap. 8,38 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

UBS AG

KION GROUP Buy

09:41 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
61,75 EUR -1,40 EUR -2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

15.01.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
12.01.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 KION GROUP Buy UBS AG
08.12.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

