KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,38 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)