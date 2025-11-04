DAX 23.977 -0,3%ESt50 5.655 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1516 +0,2%Öl 64,06 +0,8%Gold 4.014 +0,9%
KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
61,35 EUR -0,35 EUR -0,57 %
STU
Marktkap. 8,12 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
Symbol KNNGF

DZ BANK

KION GROUP Halten

10:11 Uhr
KION GROUP Halten
KION GROUP AG
KION GROUP AG
61,35 EUR -0,35 EUR -0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Kion von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Erwartungen an den Spezialisten für Warenlagerlogistik für 2026 seien etwas zu hoch, schrieb Alexander Hauenstein am Donnerstag. Die Aktien hätten mittlerweile den fairen Wert erreicht, den er unverändert mit 63 Euro errechnete. Mit dem Geschäftsmomentum sei das Unternehmen allerdings auf Kurs./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

KION GROUP Halten

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
60,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
61,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

10:11 KION GROUP Halten DZ BANK
03.11.25 KION GROUP Buy Warburg Research
03.11.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
31.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
dpa-afx KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu
TraderFox Stocks in Action: KION, Allianz, Schneider Electric, Knorr-Bremse und Rheinmetall.
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Kion auf 71 Euro - 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
