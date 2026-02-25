Bernstein Research

KION GROUP Outperform

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei allerdings etwas enttäuschend ausgefallen./rob/bek/ag

