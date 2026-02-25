Stellantis Aktie
Marktkap. 18,93 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autoherstellers habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Der Fokus liege aber auf dem laufenden Jahr und darauf, ob Stellantis wieder profitabel wird./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
