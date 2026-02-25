DAX 25.295 +0,5%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8390 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.578 +0,1%Euro 1,1812 +0,0%Öl 69,52 -2,0%Gold 5.171 +0,1%
Stellantis Aktie

WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

13:21 Uhr

13:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autoherstellers habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Der Fokus liege aber auf dem laufenden Jahr und darauf, ob Stellantis wieder profitabel wird./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
6,54 €		 Abst. Kursziel*:
-8,26%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
6,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,51%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

13:21 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:31 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.02.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Tiefrote Bilanz Stellantis-Aktie dreht auf grünes Terrain: Opel-Mutter und VW-Rivale fährt riesigen Verlust ein Stellantis-Aktie dreht auf grünes Terrain: Opel-Mutter und VW-Rivale fährt riesigen Verlust ein
finanzen.net Pluszeichen in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Mittag
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis legt am Vormittag zu
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis büßt am Mittwochnachmittag ein
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag in Grün
Financial Times Stellantis warns of higher US tariff costs as it reports €22bn loss
Cointelegraph Gate secures Maltese payments license to expand EU fiat and stablecoin services
Cointelegraph TRM Labs, Finray Technologies partner for crypto and fiat monitoring
Benzinga How Do Investors Really Feel About Stellantis NV?
Cointelegraph Bitcoin’s tech stock divergence is a ‘fire alarm’ for fiat: Arthur Hayes
FOX Business Stellantis issues 'do not drive' warning for 225,000 vehicles over dangerous air bag issue
Benzinga Gartner, Stellantis, And Novo Nordisk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Feb. 2-Feb. 6): Are the Others in Your Portfolio?
Business Times Europe: Stoxx 600 rebounds in broad based gains; Stellantis plunge drags auto stocks
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen