UBS AG

Scout24 Buy

13:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel Scout24 67,35 EUR -1,80 EUR -2,60% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24