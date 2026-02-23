Scout24 Aktie
Marktkap. 4,93 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
102,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,40 €
|Abst. Kursziel*:
54,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,34%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|13:36
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:51
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:51
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:51
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG