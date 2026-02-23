DAX 25.291 +0,5%ESt50 6.195 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8380 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.578 +0,1%Euro 1,1816 +0,0%Öl 69,30 -2,4%Gold 5.177 +0,2%
Scout24 Aktie

67,35 EUR -1,80 EUR -2,60 %
STU
Marktkap. 4,93 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 102,60 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei solide abgeschlossen worden und der Ausblick auf 2026 untermauere die Erwartungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,40 €		 Abst. Kursziel*:
54,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,34%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

