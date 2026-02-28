DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.544 -0,3%Top 10 Crypto 8,8080 +3,7%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.318 +0,8%Euro 1,1707 -0,6%Öl 79,39 +9,5%Gold 5.405 +2,4%
Top News
Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie? Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?
Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
71,25 EUR -0,50 EUR -0,70 %
STU
Marktkap. 5,11 Mrd. EUR

KGV 25,77
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Bernstein Research

Scout24 Outperform

08:26 Uhr
Scout24 Outperform
Scout24
71,25 EUR -0,50 EUR -0,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
72,25 €		 Abst. Kursziel*:
23,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
71,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:26 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.02.26 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
27.02.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Unter der Lupe So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Scout24-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel DAX gibt nach
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel: DAX im Aufwind
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Freitagmittag
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Scout24 publishes preliminary results for 2025 and provides guidance for 2026, confirming growth and strong operating performance
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
