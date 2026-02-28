Scout24 Aktie
Marktkap. 5,11 Mrd. EURKGV 25,77
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalsberichte aus dem Bereich der Online-Anzeigenportale seien ein Indiz für robuste Geschäftsmodelle, schrieb Annick Maas am Freitag in ihrem Resümee. Für Störung durch Künstliche Intelligenz (KI) gebe es keine Anzeichen. Sie bezog nun die Zahlen und Ausblicke in ihre Schätzungen für Scout24 und Rightmove ein. Immobilienportalen gibt sie den Vorzug vor Autoportalen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
72,25 €
|Abst. Kursziel*:
23,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
71,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG