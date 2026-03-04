DAX 24.167 -0,2%ESt50 5.855 -0,3%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.428 +0,0%Euro 1,1608 -0,2%Öl 82,99 +0,5%Gold 5.121 -0,4%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick sei von der starken Auftragslage des Lkw-Bauers kompensiert worden, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen dürften eher an das obere Ende der Zielspanne tendieren./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,44 €		 Abst. Kursziel*:
23,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,38%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

14:01 TRATON Buy Deutsche Bank AG
12:36 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:41 TRATON Buy Warburg Research
04.03.26 TRATON Buy Warburg Research
04.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

