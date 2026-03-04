TRATON Aktie
Marktkap. 16,42 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick sei von der starken Auftragslage des Lkw-Bauers kompensiert worden, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen dürften eher an das obere Ende der Zielspanne tendieren./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,44 €
|Abst. Kursziel*:
23,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,38%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
