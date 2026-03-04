Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick sei von der starken Auftragslage des Lkw-Bauers kompensiert worden, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen dürften eher an das obere Ende der Zielspanne tendieren./ag/bek

