HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stärke in Europa kämpfe gegen den US-Zollgegenwind, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seinem Update des Bewertungsmodells nach den Zahlen. Betrachte man die längerfristigen Aussichten des Nutzfahrzeugbauers, so sei die Aktie unterbewertet./rob/ag/mf

