Wie viel Wert mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Krypto-Performance im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Toncoin verlieren können.

Am 06.03.2025 lag der Kurs von Toncoin bei 3,041 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 328,86 TON. Da sich der Wert von Toncoin am 06.03.2026 auf 1,341 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 441,02 USD wert. Mit einer Performance von -55,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 01.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.03.2025 bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net