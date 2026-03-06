DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.189 -0,7%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Performance im Fokus

Wie viel Wert mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

07.03.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Toncoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,3014 USD -0,0396 USD -2,95%
Charts|News

Am 06.03.2025 lag der Kurs von Toncoin bei 3,041 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 328,86 TON. Da sich der Wert von Toncoin am 06.03.2026 auf 1,341 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 441,02 USD wert. Mit einer Performance von -55,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 01.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.03.2025 bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com