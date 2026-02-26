Personalie

Der Aufsichtsrat des Nutzfahrzeugherstellers TRATON hat den Vorstandsvertrag von Antonio Roberto Cortes vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Cortes werde nun bis Januar 2029 als CEO für die Marke Volkswagen Truck & Bus verantwortlich zeichnen und Vorstandsmitglied der TRATON Group bleiben, teilte der MDAX-Konzern mit. Traton verwies in der Mitteilung auf die Wichtigkeit von "Beständigkeit in schwierigen Zeiten".

Die TRATON-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,12 Prozent auf 36,22 Euro.

