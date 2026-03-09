Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,94 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien durchwachsen, schrieb Christian Frenes am Dienstagmorgen. Die Entwicklung der Marke VW sei stark gewesen, der Konzern habe aber insgesamt die Erwartungen wegen des Finanzdienstleistungsbereichs verfehlt. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwächer als gedacht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
91,24 €
|Abst. Kursziel*:
8,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
91,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,48%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|10:06
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.