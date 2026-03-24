UBS AG

Delivery Hero Buy

13:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Essenslieferdienstes hätten wenig Neues geboten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht "vergleichsweise harmlose Zahlen" leicht positiv, verwies aber auf die andauernden strategischen Erwägungen des Unternehmens./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero