Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Essenslieferdienstes hätten wenig Neues geboten, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht "vergleichsweise harmlose Zahlen" leicht positiv, verwies aber auf die andauernden strategischen Erwägungen des Unternehmens./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,11 €
|Abst. Kursziel*:
98,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
101,77%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|13:36
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG